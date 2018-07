Bank of Japan lascia i tassi invariati

editato in: da

(Teleborsa) – Nulla di fatto per la Bank of Japan, (BoJ) che come ampiamente atteso ha mantenuto il costo del denaro vicino allo zero. Il Consiglio direttivo della Banca Centrale nipponica ha, dunque, confermato tassi d’interesse sui decennali attorno allo zero e quelli sui titoli a breve a -0,1%.

L’istituto centrale ha infatti ammesso che ci vorrà “più tempo rispetto a quanto previsto” affinché venga raggiunto il target dell’inflazione del 2%. Nel report che accompagna la decisione della BoJ spiega di voler rendere la propria politica più flessibile sulla definizione del target dei tassi di lungo termine.

“L’economia giapponese dovrebbe continuare a crescere ad un ritmo superiore al suo potenziale nell’anno fiscale 2018, principalmente sullo sfondo di condizioni finanziarie altamente accomodanti, mentre le economie oltreoceano continuano a crescere con fermezza. Dall’anno fiscale 2019 fino al 2020, l’economia dovrebbe continuare su un anno la sua tendenza in espansione, in parte sostenuta dalla domanda esterna, anche se il ritmo di crescita è stimato in rallentamento a a causa di una decelerazione ciclica negli investimenti fissi delle imprese e per gli effetti dell’escursione sui consumi”, si legge nel report della Bank of Japan.