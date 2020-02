Bank of Japan, Kuroda lancia allarme su Coronavirus

editato in: da

(Teleborsa) – Arriva un allarme sul Coronavirus da Haruhiko Kuroda, governatore della Bank of Japan, che esprime “grave preoccupazione” per l’impatto che il contagio sta avendo sulle economie asiatiche.

Le ricadute economiche della crisi sanitaria saranno anche fra gli argomenti di dibattito della riunione dei leader del G20 a Riyadh il 21–22 novembre 2020 – ha detto Kuroda in un’audizione in Parlamento – tanto che la questione potrebbe mettere in ombra altre importanti tematiche come la regolamentazione del commercio internazionale e la crescita delle maggiori economie.

Il numero uno della Bank of Japan ha anche ammesso che “resta grande incertezza su come la diffusione del nuovo virus potra influenzare l’economia giapponese”. “Stiamo osservando l’impatto con grave preoccupazione – ha aggiunto – e tenendo d’occhio i rischi al ribasso”.