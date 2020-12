Bank of Japan, introdotto interesse 0,1% su depositi di istituti di credito

editato in: da

(Teleborsa) – La Banca del Giappone introdurrà il pagamento di un interesse dello 0,1% sui depositi detenuti da istituti di credito regionali che soddisfano determinati requisiti. Lo ha annunciato il vice governatore della banca centrale Giappone Masayoshi Amamiya, sottolineando che la misura serve per rafforzare il sistema finanziario regionale “il più rapidamente possibile”.

L’interesse dello 0,1% sarà pagato sui depositi detenuti di banche che riducono i costi, aumentano i profitti o si consolidano, e servirà a rafforzare istituti che soffrono di anni di tassi di interesse molto bassi e permettere loro di ” adempiere agevolmente al loro funzionamento di intermediazione finanziaria”.

“L’economia che sta migliorando solo a un ritmo basso ed è probabile che il finanziamento alle imprese rimanga sotto stress per il momento – ha spiegato Amamiya in evento online con le imprese della regione di Akita, nel nord del Giappone – Pertanto, la Banca del Giappone ritiene importante continuare a condurre con fermezza l’attuale allentamento monetario attraverso le misure già messe in campo e non esiterà ad adottare ulteriori misure, se necessario”.