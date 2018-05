Bank of Japan conferma espansione della politica monetaria

editato in: da

(Teleborsa) – Dibattito in corso tra i membri della Bank of Japan.

Mentre l’istituto centrale giapponese si impegna a mantenere in vigore una politica monetaria accomodante, alcuni tra i suoi membri ritengono che bisogna prepararsi a uscire dalle misure straordinarie di stimoli all’economia.

Alcuni funzionari, infatti, invitano a tenere alta l’attenzione sui costi che l’economia potrebbe dover sostenere a causa di una politica monetaria espansiva prolungata nel tempo. La preoccupazione riguarda in particolare il costo che le banche stanno pagando in termini di profitti a causa della politica dei tassi a zero.