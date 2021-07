Bank of England revoca le restrizioni sui dividendi bancari

editato in: da

(Teleborsa) – La Bank of England ha rimosso le restrizioni sui pagamenti dei dividendi per le banche decise durante la pandemia. Le banche sono ora abbastanza forti per sostenere l’economia durante il resto della pandemia – ha detto la BoE – e i risultati provvisori dello stress test hanno mostrato che il settore è “resiliente”.

Il Financial Policy Committee della Bank of England ha dichiarato che “non è più necessario adottare ulteriori misure precauzionali contro la distribuzione degli azionisti e determinare che i risultati a medio termine dello stress test di solvibilità nel 2021 e le prospettive centrali siano coerenti con questa decisione”.

La Banca d’Inghilterra ha, poi, evidenziato il crescente interesse degli investitori istituzionali per le criptovalute.