Bank of England, Haldane: “C’è rischio che inflazione si riveli più difficile da domare”

(Teleborsa) – “Esiste un rischio tangibile che l’inflazione si riveli più difficile da domare, richiedendo ai responsabili della politica monetaria di agire in modo più assertivo di quanto non venga attualmente prezzato nei mercati finanziari”. È quanto ha detto oggi Andy Haldane, capo economista della Bank of England, in un discorso pubblicato sul sito della banca centrale. Secondo Haldane il rischio maggiore al momento è che “l’autocompiacimento” delle banche centrali scateni la “tigre” inflazione.

Il riferimento è a una citazione del noto economista liberale Friedrich von Hayek che parlava del controllo dell’inflazione come del tentativo di afferrare una tigre per la coda. Il senso è che non solo la tigre tende a dimenarsi, ma quando si molla la presa il felino sarà ancora più inferocito.

“L’inflazione è la tigre la cui coda è controllata dalle banche centrali – ha spiegato Haldane – Questa tigre è stata agitata dagli eventi straordinari e dalle azioni politiche degli ultimi 12 mesi. È possibile che, con il lancio delle vaccinazioni e il ritorno di un certo grado di normalità, l’inflazione torni a un livello più stabile. Se i rischi del virus si dimostrassero più persistenti del previsto, le forze disinflazionistiche potrebbero tornare”.

L’economista ha sottolineato che, al momento, le pressioni inflazionistiche nel Regno Unito e nel mondo sono contenute, con l’indice dell’aumento dei prezzi ben al di sotto del suo obiettivo del 2% in Gran Bretagna, Europa e Stati Uniti. In tutti e tre le aree, le aspettative di inflazione tra consumatori, imprese e mercati finanziari sembrano essere ben ancorate all’obiettivo di inflazione, anche se recentemente hanno fluttuato.

“I prossimi 12 mesi vedranno un rapido cambiamento nell’inflazione misurata – ha detto il funzionario della BOE – Nel Regno Unito, è probabile che torni al suo obiettivo entro la metà dell’anno. Successivamente, il Monetary Policy Committee prevede che l’inflazione britannica rimarrà intorno al suo livello obiettivo”.

Haldane è però consapevole che la situazione potrebbe peggiorare rapidamente. “Certamente ci sono buoni motivi per credere che l’inflazione futura possa comportarsi in modo molto diverso rispetto al passato – ha spiegato – Il mio giudizio è che potremmo vedere un aumento più netto e sostenuto dell’inflazione nel Regno Unito, potenzialmente superando il suo obiettivo per un periodo più sostenuto”.