Bank of England conferma tassi e piano di stimolo

(Teleborsa) – La Bank of England (BoE), nella sua periodica riunione di politica monetaria, ha confermato l’attuale impostazione di politica monetaria. Il Monetary Policy Comittee (MPC) ha lasciato invariato allo 0,1% il tasso benchmark così come il volume del suo programma di acquisto di obbligazioni.

Il voto del consiglio della BoE per il mantenimento del piano di “quantitative easing” non è stato unanime, bensì otto a uno: il QE resta così invariato a 875 miliardi di sterline a dispetto del voto contrario del capo economista Andy Haldane che ha votato per ridurre il programma di acquisiti di obbligazioni a 825 miliardi.

I funzionari hanno votato all’unanimità, invece, per mantenere invariati il tasso di riferimento e gli acquisti di obbligazioni aziendali a 20 miliardi.