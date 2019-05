Bank of England, attesa la decisione sui tassi

editato in: da

(Teleborsa) – C’è attesa per la riunione odierna della della Bank of England, chiamata a confermare o meno il mantenimento del tasso di interesse di riferimento allo 0,75 per cento. Nella terza riunione del 2019, il Board guidato da Mark Carney potrebbe confermare il mantenimento dell’attuale livello dei tassi per il sesto meeting di fila, con probabile voto unanime alla proposta, stando alle atttese prevalenti degli analisti.

Ci si attende infatti, causa della persistente incertezza sulla Brexit, che supera le prove di resilienza dell’economia, un approccio da colomba dalla Banca di Inghilterra.

Nonostante questa convinzione sia condivisa dalla maggioranza degli esperti, vi è però una piccola fetta di analisti che prevede un’inaspettata inclinazione da falco dell’Istituto centrale britannico. Questa posizione, di remota eventualità, sarebbe in contrasto anche con la politica attuata dalla Federal Reserve statunitense, che mercoledì ha deciso di lasciare anch’essa i tassi invariati senza lasciar intendere se la strategia del prossimo futuro si indirizzerà verso un taglio o un aumento.

L’incontro della BOE è anche il primo da quando la Premier britannica Theresa May ha assicurato un’estensione della scadenza della Brexit fino a ottobre, il che significa che, dopo anni di previsioni condizionanti su un’uscita regolare a marzo, i funzionari dovranno calibrare le loro previsioni in base alle tempistiche attuali.

La Banca centrale britannica, come di consueto, pubblicherà oggi anche l’Inflation Report, il documento sull’andamento dell’inflazione in cui si diffondono le proiezioni della BoE sull’andamento dei prezzi al consumo e dell’economia per i prossimi due anni.