Bank of England a prova di Brexit. Attesi tassi fermi

(Teleborsa) – Dopo il leggero taglio dei tassi della Fed, i mercati azionari europei attendono, ora, le decisioni di politica monetaria della Bank of England.

Nella decisione sui tassi di interesse prevista per oggi, il governatore della Banca centrale del Regno Unito, Mark Carney, terrà conto delle nuove prospettive della Brexit sulla quale pende la sempre più probabile scure di un’uscita dall’Ue senza accordo.

Se gli investitori scommettono che la BoE, sulla scia delle altre banche centrali, taglierà i tassi per i prossimi mesi, è probabile che la Banca oggi ribalti i pronostici anche difronte al rischio che una Brexit no deal oscuri le prospettive di crescita. Secondo gli analisti intervistati dalla Reuters “è quasi certo che il Comitato di Politica Monetaria della Banca voterà per mantenere i tassi di interessi allo 0.75%”.

Non è chiaro, tuttavia, come Carney riuscirà a fronteggiare la sfida posta da una possibile hard Brexit. Un’eventualità che potrebbe far sprofondare la Gran Bretagna in una grave recessione. Secondo le stime dell’economista di Bloomberg, Dan Hanson, la sterlina, in caso di mancato accordo, potrebbe crollare di un ulteriore 13%.

“La linea della BoE dovrebbe essere meno netta e più incentrata sul ‘wait and see’, in attesa di vedere cosa succede”, ha affermato l’economista della Bank of America Merrill Lynch, Robert Wood.