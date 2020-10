Bank of America in difficoltà, delude il fatturato

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove in profondo rosso Bank of America, mostrando una perdita del 2,28% sui valori precedenti.

A pesare sulle azioni contribuisce la trimestrale che ha evidenziato un giro d’affari deludente. Il terzo trimestre del 2020 si è chiuso con un utile netto in calo del 16% a 4,9 miliardi di dollari, (51 centesimi per azione), dai 5,8 miliardi, (56 centesimi) dello stesso periodo dell’anno precedente. L’EPS è tuttavia superiore ai 49 centesimi per azione attesi dal consensus.

Il fatturato consolidato è stato pari a 20,33 miliardi di dollari, poco al di sotto dei 20,81 miliardi previsti.

Lo scenario su base settimanale della banca commerciale americana rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall’S&P 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.

Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 24,17 USD. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 24,59. L’indebolimento di Bank of America è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l’algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 23,96.