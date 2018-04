Bank of America fa il pieno di utili nel primo trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Altro bilancio in forte crescita per Bank of America.

La più grande banca statunitense ha chiuso il primo trimestre con un utile netto record di 6,92 miliardi di dollari, in aumento del 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente mentre l’utile per azione segna un +38% a 0,62 dollari, superando ampiamente le stime degli analisti di 59 cent ad azione.

I ricavi sono saliti del 4% a 23,125 miliardi di dollari a fronte dei 23,06 miliardi del consensus.

Da rilevare che questo è il primo trimestre in cui le società americane possono avvalersi appieno dei benefici fiscali legati allariforma approvata dal Congresso a fine anno.