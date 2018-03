Bank of America annuncia utili in calo per le attività di trading

editato in: da

(Teleborsa) – Profitti in calo per Bank of America, che ha risentito della performance negativa delle attività di trading e dai minori introiti garantiti dai bassi tassi di interesse.

Il colosso finanziario statunitense ha chiuso il trimestre con un utile di 2,68 miliardi di dollari, 21 cent ad azione, contro i 3,1 miliardi, 25 cent ad azione, dell’anno prima. L’EPS supera leggermente le attese degli analisti, che indicavano un utile per azione di 20 cent.

I ricavi sono calati a 19,7 miliardi, soprattutto a causa del calo registrato dalle attività di trading (-15,5%), in particolare dalla divisione bond, valute e commodities (-17,5%), mentre l’azionario ha contenuto il calo nell’11%.