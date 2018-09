Bangkok e Jet Airways in codeshare

editato in: da

(Teleborsa) – Bangkok Airways, Asia Airline Airlines e Jet Airways, la principale compagnia aerea indiana, hanno annunciato una nuova partnership in codeshare tra di loro per rafforzare i rispettivi network tra Thailandia, Cambogia, Vietnam ed India.

La partnership ha l’obiettivo di facilitare accesso alle destinazioni Bangkok a Chiang Mai, Chiang Rai, Koh Samui, Krabi, Phuket, Sukhothai e Trat in Tailandia, Phnom Penh, Siem Reap in Cambogia e Da Nang, Phu Quoc in Vietnam. Bangkok Airways abbinerà il suo codice marketing sui voli Jet Airways con Mumbai e verso destinazioni chiave come Ahmedabad, Bengaluru, Kolkata, Delhi, Goa e Chennai; così come oltre Delhi a Ahmedabad, Bengaluru, Kolkata, Mumbai e Chennai. Ciò in aggiunta all’accordo, in vigore dall’ottobre 2013, in base al quale Jet Airways inserisce il proprio codice sui voli Bangkok Airways tra Mumbai e Bangkok mentre Bangkok Airways applica i suoi codici sui voli Jet Airways tra Bangkok-Mumbai e Bangkok-Delhi.

Bangkok Airways, che opera da 50 anni ed è la prima compagnia aerea privata thailandese, ha una flotta composta da 6 Atr72-500, 9 Atr72-600, 15 A319 e 9 A320.

Jet Airways gestisce una flotta di 119 velivoli, Boeing 777-300ER, A330-200 e 300, B737 next Generation e Atr72-500 e 600.