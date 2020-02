Bando Alitalia in pubblicazione entro il 29 febbraio

editato in: da

(Teleborsa) – Il Commissario Unico di Alitalia Giuseppe Leogrande e il Direttore Generale Giancarlo Zeni hanno comunicato ai sindacati che il bando per le manifestazioni di interesse per la compagnia aerea sarà pubblicato entro il 29 febbraio con scadenza il 31 maggio 2020. Alla finestra ci sono Delta Air Lines con Air France-Klm e l’alternativa Lufthansa.

Previsto anche l’aumento del personale in cassa integrazione, dagli attuali 1.020 fino ad almeno 1.600 con aggiunta di personale navigante, sul totale di 11.600 dipendenti.

Nonostante l’uscita per fine leasing di due aeromobili A330/200, un Boeing 777/300ER, due A321 e quattro A320, con tagli di rotte non redditizie come quelle con Santiago del Cile e Seoul, sul lungo raggio previste le aperture dei voli per Tokio dal 29 marzo, Washington da aprile e San Francisco dal 2 giugno, e sul medio raggio il potenziamento di una ventina di rotte, come quelle da Milano Linate per Parigi, Stoccarda, Dusseldorf, Colonia, Tunisi e la riapertura del volo per Amburgo.