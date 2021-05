Banda ultralarga, Tim: prosegue adesione al piano voucher in Trentino Alto Adige

editato in: da

(Teleborsa) – Prosegue l’adesione di Tim in Trentino Alto Adige al piano Voucher promosso dal Governo e gestito da Infratel Italia, al fine di accelerare l’utilizzo della banda ultralarga nel Paese. I cittadini di tutti i comuni del territorio regionale senza connessione ultrabroadband e con ISEE inferiore a 20 mila euro avranno la possibilità di accedere al bonus di 500 euro per attivare un collegamento Internet di almeno 30 Mbps (e fino a 1 Gbps) e acquistare un tablet o un PC.

“L’offerta ‘TIM Super Voucher’ arriva in un momento fondamentale per la ripartenza del Paese e conferma l’impegno dell’azienda nel piano di digitalizzazione e nella diffusione delle nuove tecnologie. Grazie a questa iniziativa sarà possibile infatti estendere l’accesso all’Internet veloce a tutte le famiglie italiane, anche quelle a più bassa capacità di spesa, con l’obiettivo di garantire la possibilità di lavorare e studiare a distanza, utilizzare i servizi pubblici online e usufruire dei servizi TV e di intrattenimento in streaming“, si legge in una nota.

