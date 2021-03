Banda ultralarga, TIM: investimenti per 60 milioni nel 2021 in Toscana

editato in: da

(Teleborsa) – TIM effettuerà un investimento di oltre 60 milioni di euro nel corso del 2021 in Toscana per potenziare la banda ultralarga. È quanto annunciato dalla società nel corso dell’incontro, chiesto dall’assessore all’infrastrutture digitali e innovazione, Stefano Ciuoffo, per conoscere i programmi relativi alla regione.

Ad oggi in Toscana la copertura in banda ultralarga raggiunge il 90% delle unità immobiliari in 257 comuni coperti da collegamenti in fibra ottica, con punte di eccellenza nella provincia di Prato (coperta al 97%), Firenze e Lucca (95%), Livorno (93%) e Pistoia (92%). “Tutti i territori sono diventati bisognosi di banda e di segnale e occorre fare uno scatto per alzare il livello delle infrastrutture e dei servizi da offrire ai cittadini, lavoratori, studenti”, ha affermato l’assessore Ciuoffo.

“Abbiamo chiesto velocità di esecuzione in questa fase emergenziale e c’è stata massima disponibilità in questo senso. Sulla mancanza di copertura della rete mobile abbiamo molto apprezzato le rassicurazioni ricevute circa il fatto che le stazioni radiomobili di TIM che attualmente non trasmettono in 4G saranno aggiornate entro fine 2021, mentre rispetto alle zone non coperte ci potranno essere dei margini di intervento”, ha aggiunto.

“Il grande sforzo infrastrutturale messo in campo durante il lockdown ha consentito di portare la fibra ottica soprattutto nelle aree più periferiche e meno abitate della regione attraverso la tecnologia FTTC (fibra fino all’armadio) – ha fatto presente Stefano Gigli, responsabile Operations Area Centro di TIM – La fibra ottica super-veloce fino a 1 gigabit/s in tecnologia FTTH, cioè fino alle abitazioni, raggiunge attualmente sette città: Siena (coperta al 74%), Firenze (66%), Prato (55%) per proseguire con Lucca, Livorno, Grosseto e Arezzo”.

Questi comuni sono stati inseriti nel programma nazionale di copertura di FiberCop, la nuova società del Gruppo TIM che realizzerà la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese per sviluppare soluzioni FTTH (Fiber To The Home) secondo il modello del co-investimento aperto previsto dal nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche. TIM ha assicurato che per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti.

(Foto: © gonewiththewind/123RF)