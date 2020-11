Banda ultralarga, Agcom: 81 gli operatori registrati

editato in: da

(Teleborsa) – Sono 81 gli operatori registrati sul sito al sito di Agcom e che stanno procedendo al caricamento dei propri dati di rete sul portale per l’attuazione del Piano voucher banda ultra larga del Governo dedicato alle famiglie meno abbienti.

A comunicarlo è la stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che spiega come gli operatori possono utilizzare le mappe disponibili sul portale di Agcom dedicate al fisso cablato e al fisso wireless.

Come chiarito da Infratel Italia e dal Ministero dello Sviluppo Economico nelle more del completamento delle mappe da parte dell’Autorità gli operatori FWA interessati potranno attivare le richieste dei propri clienti in ogni civico coperto con questa tecnologia ad almeno 30 Mbits, ad esclusione dei casi in cui lo stesso civico risulti da Broadband Map già coperto da rete Over 100 Mbits.

Resta l’obbligo dell’operatore, in fase di consegna, di dimostrare attraverso lo speedtest, il raggiungimento della soglia minima di 30 Mbits. I cittadini possono rivolgersi ad uno degli operatori accreditati che hanno presentato offerte approvate da Infratel Italia nei termini stabiliti in vista del lancio di oggi.

Nei prossimi giorni ulteriori operatori accreditati renderanno disponibili le proprie offerte per i cittadini. Infratel Italia, che gestisce la misura agevolativa su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico, proseguirà la valutazione delle offerte presentate dagli operatori accreditati e fornirà aggiornamenti quotidiani sui propri siti istituzionali.