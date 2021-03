Banda Ultra Larga, Open Fiber: a Jolanda di Savoia il via al Piano Scuole

editato in: da

(Teleborsa) – A Jolanda di Savoia (Ferrara) Lepida, la in-house della Regione Emilia-Romagna che si occupa dello sviluppo delle infrastrutture di TLC degli Enti pubblici regionali, ha attivato la connettività ultrabroadband nella prima scuola oggetto della nuova convenzione, siglata alla fine del 2020 con Mise, Regione e Infratel. Prende così il via il Piano Scuole, nato alla fine del 2020 con l’obiettivo di fornire connettività a Banda Ultra Larga, reti di accesso e servizi di gestione agli edifici scolastici di tutto il territorio nazionale, pesantemente colpito dall’emergenza Covid-19, consentirà di connettere tutte le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Regione che ancora non dispongono di servizi web di ultima generazione.

Sfruttando la rete interamente in fibra ottica realizzata da Open Fiber nel comune del ferrarese, che collega abitazioni, imprese e anche le sedi della Pubblica Amministrazione, Lepida ha infatti installato gli apparati dedicati per connettere l’Istituto Scolastico Alessandro Manzoni e la Biblioteca comunale, che da oggi possono dunque disporre di un’infrastruttura capace di raggiungere una velocità simmetrica di navigazione di 1 Gigabit per secondo (scalabile fino a 10 Gigabit).Sono quasi 1.300 quelle già connesse da Lepida con la Banda Ultra Larga, più della metà degli istituti presenti in Emilia-Romagna, ma presto lo saranno anche le restanti, grazie anche all’infrastruttura realizzata da parte di Open Fiber nell’ambito del piano #BUL di Infratel. Circa 24 milioni di euro le risorse disponibili: fondi destinati alla Regione dal Comitato nazionale Banda Ultra Larga (Cobul) del Ministero dello Sviluppo economico, con l’attuazione degli interventi previsti nel Piano Scuole.

Oltre a una rete più veloce, Lepida fornirà gratuitamente anche le attività di assistenza e manutenzione per dieci anni, in più i servizi di porta autenticata per l’accesso di studenti e docenti e il filtraggio dei siti per navigare in sicurezza.

“È tecnicamente emozionante accendere le prime scuole sulla rete pubblica realizzata dal concessionario Open Fiber, ampliando la rete sviluppata da Lepida nel corso del tempo per la Pubblica Amministrazione. Siamo i primi ad utilizzare questa nuova rete per le scuole a livello italiano e stiamo cercando di trovare sempre nuove soluzioni per essere innovativi e per estendere il servizio di connettività in tutto il territorio”, ha dichiarato Gianluca Mazzini, Direttore Generale di Lepida.

“La partnership con Lepida nell’ambito del Piano Scuole conferma la validità del modello wholesale only – ha sottolineato Simone Bonannini, Direttore Marketing e Commerciale di Open Fiber –, che costituisce un’opportunità di sviluppo per tutti gli operatori di telecomunicazioni, comprese le in-house pubbliche. La pervasività della nostra infrastruttura, che ha raggiunto 11.5 milioni di unità immobiliari tra grandi città e piccoli comuni e circa 10mila edifici scolastici in tutto il Paese, consente infatti di velocizzare anche la digitalizzazione dei sistemi educativi: quest’anno particolare che stiamo vivendo ci ha insegnato che solo attraverso l’uso delle reti a banda ultra larga possiamo garantire inclusività e pari opportunità a tutti gli studenti, combattendo di pari passo le disparità educative. La fibra ottica nelle scuole è sinonimo di uguaglianza”.

Sono oltre 230 i comuni oggetto del piano pubblico di copertura a Banda Ultra Larga delle aree bianche dell’Emilia-Romagna, realizzato da Open Fiber, che curerà la gestione e la manutenzione dell’opera per i prossimi 20 anni, e per il quale sono stati messi a disposizione dalla Regione e Infratel oltre 255 milioni di euro dal Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale), Feasr (Fondo europeo agricolo per lo Sviluppo rurale) e Fsc (Fondo per lo sviluppo e la coesione). In questi comuni Open Fiber, avvalendosi anche delle dorsali backbone di Lepida, sta realizzando una rete interamente in fibra ottica FTTH che raggiungerà circa 300mila unità immobiliari del territorio. Per una percentuale residuale del progetto, perlopiù per le frazioni e le case sparse, viene realizzato un collegamento con tecnologia FWA (Fixed Wireless Access).