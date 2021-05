Banco di Sardegna, trimestrale con utile lordo di 3,4 milioni. Pesano oneri straordinari

editato in: da

(Teleborsa) – Il Banco di Sardegna ha chiuso il primo trimestre 2021 con un utile lordo di 3,4 milioni, su cui pesano oneri straordinari una-tantum per 31,5 milioni. Escludendo tali poste straordinarie il risultato lordo si sarebbe attestato a 34,9 milioni di euro, sottolinea la banca del Gruppo BPER, “ben superiore agli obiettivi di budget”. L’utile netto è di 700 mila euro, condizionato da un tax rate dell’80% connesso al cambiamento del metodo di valutazione degli immobili di proprietà.

“In considerazione dell’andamento trimestrale più che buono dell’attività ordinaria, si è riusciti ad assorbire l’impatto dei 31,5 milioni di oneri straordinari una tantum, che hanno inciso significativamente sul risultato economico del periodo – ha commentato il direttore generale Giuseppe Cuccurese – mi riferisco principalmente all’aumento degli accantonamenti derivante dall’aggiornamento dei modelli valutativi del rischio di credito alle più recenti indicazioni normative, alla luce anche della persistenza del contesto pandemico”. “Per contro, i citati maggiori accantonamenti hanno consentito di elevare di due punti percentuali il tasso di copertura dei crediti deteriorati, salito al 51,86%, e dei crediti in bonis, salito dallo 0,35% allo 0,61%”, ha aggiunto.

Il CET 1 Ratio e il Tier 1 Ratio Phased-in si sono attestati al 32,35%. La raccolta complessiva da clientela ha raggiunto i 16,5 miliardi (in crescita dello 0,8% su dicembre 2020) grazie all’incremento sia della raccolta indiretta di 100,2 milioni (+1,8%), che sale a 5,8 miliardi, sia della raccolta diretta, che si attesta a 10,7 miliardi (+28,4 milioni, +0,3% su dicembre 2020).

I finanziamenti netti a clientela in bonis ammontano a 6,8 miliardi, in linea rispetto al 31 dicembre 2020 (-0,1%). Le nuove erogazioni di mutui casa per sono cresciute del 24% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso a 126 milioni. I finanziamenti garantiti dallo Stato per l’emergenza Covid-19 ammontano, a fine marzo 2021, a 482 milioni. I costi della gestione sono scesi a 59,7 milioni (-5,2 milioni a/a, -8%) e il cost/income al 55,6%, in miglioramento rispetto al 59,8% di marzo 2020.