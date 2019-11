Banco di Sardegna, congruo corrispettivo OPS BPER su risparmio

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione del Banco di Sardegna, riunitosi in data odierna, ha esaminato ed approvato il documento relativo all’Offerta Pubblica di Scambio volontaria totalitaria (OPS ) promossa dalla Capogruppo Bper Banca, avente ad oggetto massime n. 3.378.586 di azioni di risparmio del Banco di Sardegna, corrispondenti alla totalità delle azioni emesse.

Il CdA ha ritenuto congruo, dal punto di vista finanziario il Corrispettivo offerto, pari a 7 azioni Bper ogni 3 Azioni di Risparmio portate in adesione all’Offerta e, quindi, pari a 2,33 azioni Bper per 1 Azione di Risparmio.

Il Consiglio, ai fini delle proprie valutazioni ha tenuto conto, in particolare, della fairness opinion redatta da Arch Srl in qualità di

Esperto Indipendente nominato dal Consiglio stesso, in data 6 novembre u.s.