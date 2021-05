Banco Desio, utile di 20 milioni in primo trimestre. Margine operativo in forte crescita

editato in: da

(Teleborsa) – Banco di Desio e della Brianza ha registrato un utile di 20 milioni di euro nel primo trimestre 2021, che si confronta con i 5,1 milioni dello stesso periodo 2020. L’aumento di circa 14,9 milioni beneficia dell’andamento positivo della gestione operativa (+54,7%) per effetto sia di proventi operativi in crescita (+14,3%) che di oneri operativi in contrazione (-2,9%), sottolinea l’istituto.

Nei primi tre mesi dell’anno la banca ha registrato un ulteriore rafforzamento patrimoniale (CET1 +63 bps, al 15,30%) grazie al focus sul derisking e agli effetti positivi connessi alla cessione della partecipazione in Cedacri in fase di perfezionamento. L’NPL ratio si attesta al 5,3% (ex 5,4%) e i livelli di copertura dei crediti deteriorati al 48,2% (ex 47,5%).

Il totale delle masse amministrate della clientela al 31 marzo 2021 è risultato di circa 28,9 miliardi di euro, in aumento rispetto al saldo di fine esercizio 2020 (+2,1%). La raccolta diretta al 31 marzo 2021 ammonta a circa 12,1 miliardi di euro, in aumento del 2,8% rispetto al 31 dicembre 2020, per effetto principalmente della crescita dei debiti verso la clientela (+3,0%). La raccolta indiretta ha registrato al 31 marzo 2021 un saldo di 16,8 miliardi di euro (+1,5%). Gli impieghi verso la clientela ordinaria sono a quota 10,6 miliardi di euro (+1,4%) per effetto delle ulteriori erogazioni alle imprese nell’ambito del DL Liquidità.

Con riguardo alle prospettive per l’esercizio in corso, Banco Desio afferma: “sulla base dei risultati consuntivati nel periodo di riferimento si ritiene ragionevole ipotizzare per l’esercizio in corso il raggiungimento di risultati positivi, sempre che lo scenario macroeconomico e/o dei mercati di riferimento del gruppo non evidenzino consistenti eventi critici”.