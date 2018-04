Banco Desio: “Nessun dossier con Credem per operazioni straordinarie”

editato in: da

(Teleborsa) – Banco Desio non ha in programma operazioni straordinarie con Credem.

Lo precisa l’Istituto di credito in una nota in relazione a indiscrezioni di stampa, ribadendo quanto già espresso lo scorso 8 marzo e ripreso nel corso dell’Assemblea del 27 marzo ove, a seguito di una domanda in tal senso effettuata da un socio, è stato espressamente dichiarato che non vi è alcun dossier aperto con Credem per eventuali operazioni di Mergers and Acquisitions (M&A), ossia di fusione e/o acquisizione.

Banco Desio conferma inoltre “che il Piano Industriale del Gruppo Banco Desio 2018-2020 è focalizzato sulla crescita per linee interne”.