(Teleborsa) – Banco Desio non ha alcun dossier aperto con CREDEM per eventuali operazioni di M&A e ribadisce che il Piano Industriale del Gruppo Banco Desio 2018-2020 è focalizzato sulla crescita per linee interne.

La precisazione arriva da Banco Desio in merito a un articolo di stampa pubblicato oggi 8 marzo dal titolo: “Banche: Credem-Desio, dialogo per la fusione”.