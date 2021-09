Banco Desio, CdA propone ad assemblea dividendi per 2019 e 2020

(Teleborsa) – Il CdA di Banco di Desio e della Brianza ha deliberato la proposta di distribuzione di dividendi per il residuo del 2019 e per il 2020, in conformità alle raccomandazioni di Bankitalia. I dividendi per l’esercizio 2019 sono di 4.948.372,62 euro, pari cioè a 0,0357 euro per ciascuna delle 122.745.289 azioni ordinarie e a 0,0429 euro per ciascuna delle 13.202.000 azioni di risparmio. Quelli per il 2020 sono pari a 8.357.365,73 euro, pari a 0,0603 euro per ciascuna delle 122.745.289 azioni ordinarie e a 0,0724 euro per ciascuna delle 13.202.000 azioni di risparmio.

Previa delibera favorevole dell’assemblea – che si riunirà il 4 ottobre – i dividendi saranno pagati con data di stacco della cedola il 11 ottobre 2021, record date il 12 ottobre 2021 e data a partire dalla quale potranno essere riscossi presso i rispettivi intermediari depositari il 13 ottobre 2021.

Assumendo inoltre il voto favorevole dell’assemblea e con riferimento alla proposta di conversione delle azioni risparmio in azioni ordinarie, saranno sottoposte ai soci le proposte per una conversione in rapporto di 0,88 azioni ordinarie per ogni azioni risparmio, in linea con quanto deliberato dal CdA in data 17 giugno e 3 agosto 2021.