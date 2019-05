Banco Desio, assemblea approva l’incorporazione di Banca Popolare Spoleto

editato in: da

(Teleborsa) – L’Assemblea degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza, riunitasi in data odierna in sede straordinaria, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della controllata Banca Popolare di Spoleto, dopo il via libera giunto dai soci della stessa due giorni fa.

La fusione prevede che agli azionisti della Pop Spoleto venga assegnata 1 azione ordinaria di Banco Desio per ogni 5 azioni ordinarie possedute.

A servizio del concambio, quindi, l’Assemblea straordinaria di Banco Desio ha deliberato un aumento di capitale sociale per nominali 2,987 milioni di euro, mediante emissione di massime 5.745.807 azioni ordinarie, godimento regolare, con indicazione del valore nominale pari a Euro 0,52.

Gli effetti della Fusione a fini civilistici decorreranno dalla data indicata nell’atto di Fusione, mentre a fini contabili e fiscali, le operazioni di BPS saranno imputate al bilancio di Banco Desio a decorrere dal 1° gennaio 2019.

In sede ordinaria, prendendo atto della proposta formulata dall’azionista di maggioranza Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A., l’assemblea ha confermato Valentina Casella quale componente del Consiglio di Amministrazione della Banca.