Banco BPM valuta possibile emissione bond perpetuo

(Teleborsa) – Banco BPM ha allo studio una possibile emissione di uno strumento Additional Tier 1 Perpetual NC5 denominato in Euro, al fine di ottimizzare la struttura del capitale.

Conferito mandato a Barclays e Goldman Sachs International in qualità di Global Coordinator e joint Bookrunner, insieme a Banca Akros, BNP Paribas, J.P. Morgan e UniCredit come joint Bookrunner, per organizzare il 10 aprile 2019 una serie di incontri con gli investitori in Europa.

Ad esito di tali incontri e subordinatamente alle condizioni di mercato, Banco BPM S.p.A. si riserva di emettere tali strumenti prevedendo un meccanismo di riduzione a titolo temporaneo del valore nominale qualora il coefficiente del capitale primario di classe 1 della Banca o del Gruppo (CET1 Ratio) divenga inferiore al 5,125%.