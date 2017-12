Banco BPM svetta nel paniere dei titoli a grande capitalizzazione

(Teleborsa) –

Prepotente rialzo per la Banco BPM, che mostra un forte incremento del 3,76% risultando oggi il miglior titolo del paniere FTSE MIB. Ad ispirare gli acquisti, in una giornata che non è delle migliori per il Listino milanese, ha contribuito la notizia del superamento dei target di patrimonializzazione fissati dalla BCE.

Banco BPM a fine settembre vantava infatti un Common Equity Tier 1 ratio all’11,01% contro l’8,875 indicato dalla vigilanza europea, mentre il Total capital ratio si attestava al 13,86% rispetto al 12,375% indicato nelle valutazioni prudenziali della BCE (SREP).

Tornando alla performance borsistica del titolo, lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell’area di supporto individuata a quota 2,665 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l’importante area di resistenza stimata a quota 2,733. E’ concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 2,801.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)