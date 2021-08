Banco BPM sostiene crescita SAIB con finanziamento garantito da SACE

editato in: da

(Teleborsa) – Banco BPM supporta la crescita di SAIB, impresa piacentina leader nella produzione del pannello truciolare da legno riciclato, con un finanziamento di 12 milioni di euro, dotato di garanzia SACE sul 70%, della durata di 8 anni. La liquidità verrà impiegata per incrementare la capacità produttiva, attraverso l’installazione di un nuovo impianto di essiccazione, che servirà anche a ridurre le emissioni di sostanze inquinanti, grazie all’impiego di un elettrofiltro ad umido progettato per il trattamento dei fumi.

SAIB ha una storia di 60 anni incentrata sulla ricerca e sull’innovazione ed è stata una delle prime aziende in Italia e nel mondo a utilizzare come materia prima esclusivamente i rifiuti di legno post-consumo. L’azienda è un esempio di economia circolare e trasforma ogni giorno recupera 150 camion di legno provenienti dalla raccolta differenziata in pannelli per la produzione di armadi, letti, cucine e arredi in generale. Solo una piccolissima percentuale è destinata allo smaltimento ed anche i materiali di scarto presenti nel legno conferito – carta, plastica, alluminio, metalli ferrosi, inerti – sono recuperati e destinati a nuova vita.

Con l’avvio del nuovo impianto l’azienda stima di aumentare i volumi di recupero del legno da 490.000 a 780.000 ton di legno/anno, ed abbattere ulteriormente le emissioni di gas serra. Gli interventi finanziati, grazie all’impatto positivo in termini di mitigazione del cambiamento climatico, rientrano negli obiettivi del Green New Deal, che SACE si è impegnata ad attuare sul territorio italiano. Come previsto dal Decreto Legge “Semplificazioni”, infatti, la società guidata da Pierfrancesco Latini può rilasciare “garanzie green” su progetti domestici in grado di agevolare la transizione verso un’economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni e promuovere iniziative volte a sviluppare una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti.

Sergio Doriguzzi, amministratore delegato di SAIB, ha sottolineato che “la messa in funzione del nuovo impianto di filtraggio dei fumi di essiccazione, a completamento del virtuoso percorso di investimenti nell’abbattimento delle emissioni, porta SAIB ad essere uno degli stabilimenti di truciolare con il minor impatto ambientale in Europa.”

“Con questa operazione – ha affermato Marco Mercurio Responsabile Mid Corporate Centro-Nord di SACE – prosegue l’impegno di SACE a supporto della transizione ecologica del nostro Paese. Sostenere SAIB nel suo percorso di crescita nel solco della sostenibilità significa valorizzare un’eccellenza territoriale che rappresenta un punto di riferimento a livello internazionale”.

Nell’operazione Banco BPM è stata assistita dallo studio legale Dentons.