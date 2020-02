Banco BPM sceglie la tecnologia di Nexi per rinnovare gli ATM

editato in: da

(Teleborsa) – Banco BPM sceglie Nexi per rinnovare l’interfaccia dei suoi ATM, offrendo così ai suoi clienti servizi molto più veloci, semplici e disponibili in area self 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. La nuova interfaccia è oggi disponibile su circa la metà degli ATM di Banco BPM ed entro marzo sarà estesa a tutto il parco.

La tecnologia Nexi si caratterizza per essere intuitiva, lineare e rapida, in quanto consente ai clienti di chiudere le operazioni in pochi clic, perché è personalizzata sulle loro abitudini ed offre la possibilità di effettuare in modo efficace e veloce tutte le operazioni più abituali: dai prelievi di taglio più frequente, anche senza carta, a operazioni come ricariche telefoniche o pagamenti. Anche i messaggi promozionali proposti dalla Banca attraverso l’ATM potranno essere personalizzati in base ai bisogni e alle operazioni più comuni dei singoli clienti.