Banco BPM prosegue l’azione di derisking

editato in: da

(Teleborsa) – Banco BPM ha ricevuto delle offerte qualificate per l’acquisto di un portafoglio composto principalmente da crediti derivanti da contratti di leasing classificati a sofferenza, unitamente ai beni immobili o mobili e ai contratti sottostanti.

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato le offerte ricevute da Credito Fondiario e da Illimity Bank, che consentono sin d’ora alla banca di proseguire l’azione di derisking fino ad un ammontare massimo pari a circa Euro 778 milioni.

Il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM ha dato quindi mandato all’Amministratore Delegato per continuare la negoziazione con i potenziali investitori al fine di individuare un perimetro ottimale che permetta di valorizzare adeguatamente le posizioni da cedere e,

quindi, raggiungere i migliori termini e condizioni per la dismissione del portafoglio. Al termine della negoziazione il Consiglio di Amministrazione esaminerà l’esito della stessa ai fini dell’approvazione dell’operazione, per la quale non si prevedono impatti materiali a conto economico.