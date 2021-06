Banco BPM, Progetto Rockets: conclusa cartolarizzazione crediti a sofferenza da 1,5 miliardi

editato in: da

(Teleborsa) – Banco BPM fa sapere che, in data odierna, è stata completata l’operazione di cartolarizzazione (“Project Rockets”) di un portafoglio di crediti classificati a sofferenza di importo lordo (GBV) pari a Euro 1,5 mld di cui circa la metà unsecured. Nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione Credito Fondiario è Master e Corporate Servicer, mentre Special Servicer del Portafoglio sarà CF Liberty Servicing S.p.A., la joint-venture tra Credito Fondiario S.p.A. e Banco BPM S.p.A.

La cartolarizzazione è stata completata mediante l’emissione, da parte della società veicolo “Aurelia SPV S.r.l.”, delle seguenti classi di titoli (ABS – Asset-Backed Securities): Titoli senior pari a Euro 342 milioni corrispondenti al 22,7% del GBV. I titoli senior avranno un

coupon pari a Euribor 6M + 0,5%; Titoli mezzanine pari a Euro 40 milioni; Titoli junior pari a circa Euro 12 milioni.

I titoli senior hanno ottenuto un rating investment grade pari a BBB (sf) da Scope Ratings GmbH e DBRS Morningstar e su tali titoli verrà richiesta la Garanzia dello Stato (GACS), la cui proroga è stata recentemente approvata dalla Commissione Europea.

Con riferimento alle note mezzanine e junior, il 95% delle stesse sarà acquistato da società controllate dai fondi Elliott: il trasferimento verrà completato entro il 30 giugno 2021.

Con il perfezionamento di Project Rockets, sulla base dei dati al 31 marzo 2021, le sofferenze lorde di Banco BPM scendono a Euro 2,1 mld, pari all’1,8% del totale crediti, e la banca raggiunge un NPE Ratio lordo del 6,3% (5,3% adjusted calcolato secondo la metodologia EBA1), in netta diminuzione rispetto al 24,1% dell’1/1/20172.

L’operazione è stata strutturata dal team di Banca Akros (parte correlata dell’Originator) e Deutsche Bank in qualità di Arranger; Deloitte ha assistito Banco BPM in qualità di advisor industriale; Chiomenti e Orrick hanno assistito rispettivamente Banco BPM e gli Arranger per gli aspetti legali.