Banco BPM incarica Egon Zehnder per selezione candidati CdA

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione (CdA) di Banco BPM ha incaricato la società Egon Zehnder di supportare gli organi sociali nella selezione dei potenziali candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione, che sarà eletto dalla prossima Assemblea dei soci, in vista della possibilità di presentare la Lista del Consiglio nonché di sostituire i consiglieri nel frattempo cessati. Lo si legge in una nota, nella quale viene specificato che la decisione è stata presa sentito il Comitato Nomine per i profili di competenza.