Banco BPM in rally. Cessione pacchetto NPL e IPO Agos piacciono al mercato

(Teleborsa) – Cessione delle sofferenze e IPO di Agos. E’ su queste basi che il Banco BPM sta costruendo oggi il rally alla Borsa di Milano. Le azioni della banca si classificano infatti fra le migliori nel paniere del FTSE MIB con un guadagno del 4% a 2.151 euro. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l’ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 2,193 e successiva a 2,271. Supporto a 2,114.

Dopo questi spunti Equita Sim ha alzato il giudizio sulla banca a Buy alzando il Target Price a 2,9 euro.



A spingere le quotazioni è soprattutto l’ipotesi di cessione di un pacchetto di NPL per 7-7,8 miliardi, cifra ben al di sopra dei 3,5 miliardi precedentemente previsti ed emersa dalla due diligence che la banca sta portando avanti. Con questa operazione si prevede che il valore del NPL ratio si riduca al 11,3-10,6%.

Inoltre, venerdì sera Banco BPM ha annunciato un rafforzamento della partnership con Credit Agricole nel settore del credito al consumo in Italia, che rafforzerà significativamente la leadership e le quote di mercato della società partecipata Agos Ducato (Banco BPM è al 39% del capitale e la controparte francese al 61%). Nell’ambito dell’accordo è prevista l’acquisizione di ProFamily da parte di Agos a fronte di un corrispettivo pari a 310 milioni previo perfezionamento di un’operazione di scissione delle attività non captive di ProFamily in favore di una società di nuova costituzione, controllata 100% da Banco Bpm. Previsto poi un accordo di distribuzione in esclusiva quindicennale a favore di ProFamily sulla rete commerciale del Gruppo Banco BPM.

Gli accordi con i francesi contemplano poi l’ipotesi di quotazione di Agos entro i prossimi 2 anni. “Tale operazione – si sottolinea – fornisce maggiore flessibilità ad entrambi gli azionisti confermando e garantendo al tempo stesso il loro forte impegno per il futuro sviluppo della società”. Nell’ambito dell’IPO, Banco BPM avrà l’opzione di ridurre la propria partecipazione in Agos, tantè che è stata concessa dal gruppo francese a Banco BPM un’opzione di vendita garantita per una quota partecipativa pari al 10% del capitale di Agos ad un prezzo pari a 150 milioni, esercitabile a giugno 2021.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)