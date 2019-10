Banco BPM in denaro su ipotesi cessione ProFamily

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta decisamente positiva per Banco BPM, che tratta in rialzo del 3,21% su alcune indiscrezioni stampa che parlano di una possibile cessione dell’attività di credito al consumo non captive svolta dalla controllata ProFamily. Secondo Bloomberg la divisione di credito al consumo creata nel 2010, valutata attorno ai 100 milioni di euro, sarebbe nel mirino di alcuni fondi di private equity.

Per alcuni esperti, invece, il rialzo del titolo della banca potrebbe essere ricondotto alle aspettative di una fusione con UBI Banca.