(Teleborsa) – Dopo la pubblicazione della semestrale, gli analisti del grande gruppo bancario HSBC hanno alzato la raccomandazione su Banco BPM a “buy” aumentando anche il target price a 2,3 euro.

In Borsa, seduta decisamente positiva per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano che ha terminato in rialzo del 4,72%.