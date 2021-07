Banco BPM è la peggiore del FTSE MIB: UniCredit frena su possibile fusione

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove in territorio negativo la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, che si attesta a 2,619, con un calo dell’1,87%. Banco BPM è il peggior titolo del FTSE MIB dopo che il Messaggero ha scritto che il CEO di UniCredit, Andrea Orcel, pensa che le operazioni straordinarie non siano prioritarie. “Per quanto concerne BMP, Orcel ripete a tutti che l’operazione non sarebbe più conveniente essendo il titolo salito di circa il 25% a cui andrebbe comunque aggiunto un premio per ingolosire gli azionisti”, si legge sul quotidiano romano.

“Le operazioni straordinarie non sono prioritarie, per il momento quello che si legge e il mercato fantastica non corrisponde alla realtà – avrebbe inoltre detto Orcel – Se non mi sto muovendo, ci saranno buone motivazioni, anche perchè non si sono verificate le condizioni. Ci dobbiamo concentrare su come riportare UniCredit al ruolo che gli compete, dando autonomia e potere decisionale alla periferia che finora ha sempre eseguito le istruzioni partite dal centro”.

Attesa per il resto della seduta un’estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 2,604 e successiva a quota 2,588. Resistenza a 2,646.