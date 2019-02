Banco BPM, crediti deteriorati dimezzati a 6,7 miliardi a fine 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Il gruppo Banco BPM ha chiuso l’esercizio 2018 con una perdita netta di 59,4 milioni (-56,5 milioni senza considerare l’impairment sugli intangibles), a fronte dei 2,6 miliardi di euro di utile netto del 2017 (558 milioni al netto del badwill e degli impairment degli avviamenti).

Il risultato “normalizzato” 2018 mostra un utile di 342,8 milioni di euro.

Solida posizione patrimoniale. Il CET1ratio pro-forma Ifrs 9 phased-in si è attestato al 13,5% (dal 12,1% al 31 dicembre 2018), mentre il CET 1 ratio pro-forma Ifrs 9 fully phased è salito all’11,5% (dal 10% al 31 dicembre 2018).

La raccolta diretta al 31 dicembre 2018, su basi omogenee (riproformando i dati del 31 dicembre 2017 escludendo la raccolta che garantiva l’attività di banca depositaria ceduta nel 2018), registra una positiva dinamica della componente rappresentata da conti correnti e depositi a vista (+ 4,3 miliardi pari a +5,8% rispetto a fine 2017). La raccolta indiretta al netto dei certificates a capitale protetto, è pari a 84,8 miliardi.

Banco BPM ha ridotto nel corso del 2018 l’ammontare lordo complessivo di crediti deteriorati di 13,2 miliardi di euro, con un decremento complessivo degli stock dalla data della fusione tra Banco Popolare e BPM di 18,2 miliardi, pari al oltre il doppio di quanto previsto dal piano strategico.

Le esposizioni nette deteriorate (sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinate esclusi i finanziamenti in via di dismissione) ammontano al 31 dicembre 2018 a 6,7 miliardi, in calo sia rispetto al 30 settembre scorso (-26,3%) sia rispetto al 31 dicembre 2017 (- 6,3 miliardi, -48,4%).