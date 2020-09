Banco BPM, concesso finanziamento ad Ambrosi insieme a CDP, Mediocredito Centrale e Deutsche Bank

editato in: da

(Teleborsa) – Si è perfezionato in questi giorni a favore di Ambrosi Spa, azienda del settore lattiero-caseario italiano che opera nel segmento premium del mercato dei formaggi tradizionali, un finanziamento per complessivi 27,5 milioni di euro finalizzato a sostenere l’attività di stagionatura delle forme di Grana Padano e Parmigiano Reggiano DOP attraverso una linea di inventory loan. Il finanziamento, della durata di 5 anni, è stato concesso da Banco BPM, in qualità di banca arranger, insieme a Cassa Depositi e Prestiti, Mediocredito Centrale e Deutsche Bank.

“L’operazione di finanziamento, siglata in questo delicato periodo caratterizzato dall’emergenza Covid e finalizzata grazie al contributo delle banche finanziatrici, di Cassa Depositi e Prestiti e del Team Origination di Banco BPM, è espressione tangibile di una precisa strategia del Gruppo Ambrosi – commenta il presidente della società, Giuseppe Ambrosi – volta a incrementare ulteriormente l’attività di stagionatura a sostegno di una continua crescita del Gruppo, in un settore caratterizzato da lunghi tempi di maturazione dei prodotti nei propri magazzini di stagionatura e dalla presenza di una clientela sempre più attenta alla qualità del prodotto. I nostri partner finanziari hanno una forte tradizione e ci supportano con soluzioni che, grazie alla conoscenza profonda delle dinamiche settoriali, sanno rispondere alle nostre specifiche esigenze. Con il partner Banco BPM abbiamo quindi ancora una volta colto l’opportunità di strutturare un’operazione di inventory loan, grazie anche al supporto di altre importanti istituzioni finanziarie quali CDP, MCC e Deutsche Bank”.

La Società – si legge in una nota – si è avvalsa, inoltre, della consulenza di Deloitte ed è stata altresì assistita per gli aspetti legali dell’operazione dallo Studio Gattai Minoli Agostinelli di Milano.