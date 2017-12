Banco BPM cede crediti unsecured in sofferenza per circa 1,8 mld

(Teleborsa) – Banco BPM Spa ha deliberato di procedere alla vendita pro-soluto di due portafogli di crediti in sofferenza di natura chirografaria (“unsecured”) per circa 1,8 miliardi lordi. Si tratta di un portafoglio denominato Large, composto da circa 370 debitori in procedura concorsuale con GBV superiore a 1 milione di euro, e di uno denominato Mid, composto da circa 16.400 debitori con GBV inferiore a 1 milione.

L’operazione giunge al termine di due distinti processi competitivi condotti parallelamente che hanno visto il coinvolgimento di oltre 50 investitori, nazionali e internazionali.

Alla fine del processo competitivo, l’offerta migliore per il Portafoglio Large è stata presentata da J Invest Spa, società di investimento italiana specializzata nell’acquisto di NPL unsecured, mentre Hoist Finance, uno dei principali investitori finanziari in NPL, quotato al Nasdaq di Stoccolma, si è aggiudicato i l Portafoglio Mid.

Le cessioni verranno perfezionate entro il 31 dicembre 2017.