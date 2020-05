Banco BPM, Castagna: per nuovo piano più opportuno aspettare fine anno

editato in: da

(Teleborsa) – Per conoscere il nuovo piano industriale di Banco BPM bisognerà aspettare fine anno. Lo ha dichiarato l’AD di Banco BPM, Giuseppe Castagna, in una diretta Instagram de Il Sole24Ore. Per mettere a punto un nuovo piano industriale “pensiamo sia più opportuno aspettare la fine dell’anno, quando questa fase di emergenza sarà completata”.

“Indicazioni più precise “potremo darle con le prossime trimestrali” – ha aggiunto il top manager – “perché mai come in questo momento di settimana in settimana cambiano le prospettive”.