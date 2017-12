Banco BPM annuncia closing cessione Aletti Gestielle Sgr

(Teleborsa) – Banco BPM ha perfezionato la cessione di Aletti Gestielle SGR ad Anima Holding. L’operazione era stata annunciata ad inizio agosto, ma il perfezionamento è avvenuto a seguito del verificarsi delle condizioni sospensive: ottenimento dell’autorizzazione all’acquisto da parte della Banca d’Italia; approvazione da parte dell’assemblea straordinaria degli azionisti di Anima Holding, avvenuta in data 15 dicembre 2017; stipula di nuovi accordi di distribuzione con il Gruppo Anima in base al nuovo accordo di partnership strategica stipulato in data 9 novembre 2017.

Il prezzo incassato in data odierna da Banco BPM è pari a 700 milioni di euro soggetto ad aggiustamenti; in particolare, ai sensi del contratto di compravendita, Anima Holding, ad integrazione del prezzo, riconoscerà a Banco BPM un ammontare pari al patrimonio netto, inclusivo dell’utile di periodo maturato fino ad oggi, in eccesso rispetto all’importo convenzionale di 10 milioni, da corrispondersi entro 180 giorni.

In data 27 dicembre 2017, l’Assemblea dei soci di Aletti Gestielle SGR ha deliberato la distribuzione al socio unico Banco BPM delle riserve disponibili, pari a complessivi Euro 161,5 milioni, il cui pagamento è stato effettuato in pari data.

L’operazione in oggetto determina un impatto positivo sul CET1 fully phased di banco BPM pari a 91 bps1.