(Teleborsa) – Su di giri a Piazza Affari Banco BPM +2,89%, alle prese con la cessione degli NPL, ossia dei crediti deteriorati. Secondo l’Amministratore Delegato dell’istituto, Giuseppe Castagna, “le offerte sono molto variegate: noi puntiamo a cedere i crediti, se poi ci sono offerte per la piattaforma le valuteremo. Non ha molto senso mantenere la piattaforma se non ci sono più crediti”.

Le manifestazioni d’interesse sono attese per il 6-7 luglio.