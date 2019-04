Banche, Tria: “Rimborsi per tutti, faremo tutto in regola&#...

editato in: da

(Teleborsa) – Un incontro costruttivo in vista del Def e per fare in modo che l’Italia possa rimborsare i risparmiatori danneggiati dalle banche nel modo più regolare possibile. È quanto emerso al termine della prima giornata dell’Eurogruppo a Bucarest dopo il colloquio tra il ministro dell’Economia Giovanni Tria e il vicepresidente della Commissione UE Valdis Dombrowskis.

Tria, che rientrerà in serata per lavorare sul Def, ha chiarito che nel colloquio con Dombrowskis hanno “discusso degli obiettivi di crescita economica e di finanza pubblica dell’Italia” proprio in vista imminente presentazione del Documento di Economia e Finanza.

Sul tema dei rimborsi ai risparmiatori coinvolti nelle crisi bancarie, il vicepresidente della Commissione UE ha confermato di lavorare “strettamente e costruttivamente con le autorità italiane. Spero che saremo in grado di raggiungere risultati positivi”.

Tria ha poi aggiunto che sul tema rimborsi, che ha provocato non pochi malumori tra lui e il M5S, “stiamo disegnando delle regole per pagare tutti nel modo più regolare possibile”.

“Vogliamo indennizzare tutti, bisogna fare in modo che i risparmiatori possano essere pagati tutti. Sarà fatto tutto in regola”, ha ribadito Tria dal profilo Twitter del ministero.

(Foto: Giovanni Tria )