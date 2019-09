Banche, su Facebook debutta l’educazione finanziaria dell’Edufin

editato in: da

(Teleborsa) – In attesa della seconda edizione del mese dell’Educazione Finanziaria, il Comitato Edufin – il Comitato per la programmazione e il coordinamento di tali attività di cui è membro anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze – ha deciso di espandere la propria presenza sui social. Questi, dopo aver attivato il proprio sito istituzionale http://www.quellocheconta.gov.it, il canale YouTube e gli account Twitter e Instagram @ITAedufin, ha voluto approdare anche su Facebook . All’interno della piattaforma di Mark Zuckerberg l’organizzatore dell’evento ha infatti aperto la sua pagina @ITAedufin nella quale presenta i primi 200 eventi della manifestazione in arrivo ad ottobre .

“Il Comitato ha deciso di sviluppare questa ulteriore presenza online per ampliare le occasioni di contatto con i cittadini. Attraverso la pagina Facebook @ITAedufin è possibile iscriversi a tutti gli eventi pubblicati nel calendario del Mese dell’Educazione Finanziaria 2019 promossi dal Comitato e dalle tante organizzazioni che hanno aderito alla manifestazione e che, su tutto il territorio nazionale, saranno impegnate in attività di informazione e sensibilizzazione sui temi del risparmio, delle assicurazioni e della previdenza”, si legge su una nota del Ministero dell’Economia e delle finanze.

“Ad oggi, hanno aderito al Mese dell’Educazione Finanziaria 2019 oltre 40 partner tra istituzioni, fondazioni, associazioni di categoria e dei consumatori, organizzazioni anti-usura e referenti del mondo no-profit, scuole, università, aziende, ordini e associazioni professionali, rappresentanti del mondo bancario, assicurativo e previdenziale. Fino al 20 settembre è possibile presentare al Comitato la propria proposta di realizzazione di un evento da inserire nel calendario del Mese dell’educazione finanziaria 2019″, conclude il Mef.