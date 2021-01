Banche, S&P rivaluterà rating nel 2021 e vede “rischi al ribasso”

editato in: da

(Teleborsa) – Il 2021 potrebbe essere l’anno di una review dei rating delle banche italiane, dopo che il 2020 si è chiuso con un merito di credito sostanzialmente invariato, avendo visto le banche affrontare la pandemia con una posizione più forte rispetto alle precedenti crisi e grazie agli aiuti forniti dalle autorità italiane (garanzie per l’erogazione prestiti) e dalle misure eccezionali assunte dalla BCE.

E’ quanto rileva S&P Rating in un rapporto dedicato agli Istituti italiani, indicando che esistono “rilevanti rischi al ribasso” e che il 2021 potrebbe rappresentare un “grande test” per le banche italiane. “Abbiamo rivisto in negativo le prospettive su diverse banche commerciali nazionali – si spiega – per riflettere gli effetti significativi della pandemia sull’economia e l’incertezza sull’entità del danno strutturale in diversi settori e sul suo impatto sul sistema bancario”.

E così S&P conta di “avere chiarezza sui danni che la pandemia produrrà sui bilanci delle banche” quando vi saranno dati certi sull’impatto economico e le misure di supporto saranno ritirate, anche se anticipa che “la qualità degli asset si deteriorerà materialmente”.

Al momento si prevede che le perdite su crediti raggiungeranno il picco nel 2021, pur inferiore a quello registrato in media nelle crisi precedenti, a dispetto delle “considerevoli riserve” accantonare dagli Istituti tricolore nel 2020. “Sebbene riteniamo che per molte banche l’impatto sia gestibile – sottolinea l’agenzia – pensiamo che alcune entità siano significativamente più vulnerabili di altre alla recessione”, in particolare quelle che “non avevano ancora completato la pulizia” dei bilanci o che “presentavano vulnerabilità strutturali nei loro modelli di business pre-coronavirus”.

Ne emerge un quadro a macchia di leopardo, caratterizzato da resilienza e performance variabili fra le bancheitaliane