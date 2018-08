Banche, S&P: febbre da fusioni “prematura” in Europa

editato in: da

(Teleborsa) – Ci sono più chiacchiere che fusioni. Così Standard and Poor’s in un rapporto dedicato all’M&A nel settore europeo del credito, che definisce “prematura” la febbre da fusioni.

Le operazioni di fusione e acquisizione, “sono tornate in agenda dopo anni di ibernazione”, grazie anche alla ripresa dell’economia e alla pulizia dei bilanci da parte degli istituti, spiega S&P nel rapporto. Ma la febbre degli operatori è “prematura”.

Secondo gli analisti statunitensi, il settore “sembra pronto per una nuova fase di consolidamento” ma lo scenario regolatorio e di mercato “non sostiene ancora abbastanza possibili operazioni di M&A, in particolare quelle transfrontaliere”.