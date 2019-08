Banche sotto pressione in Borsa

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata difficile per le banche, che da questa mattina hanno evidenziato un andamento nel complesso negativo, risentendo dell’andamento altalenante dello Spread per la crisi politica. Crisi che si è concretizzata e formalizzata in una crisi di governo, rimettendo tutto nelle mani di Mattarella con le dimissioni del Premier Conte. Lo Spread, che si era allargato, è tornato a scendere.

Frattanto, tra i titoli peggiori a Milano si segnala BPER Banca, che cede il 2,77%. Male anche Unicredit e Banco BPM con perdite dell’1,7%, mentre UBI cede l’1,37%. Intesa Sanpaolo limita il calo nello 0,45%.