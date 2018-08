Banche, si spegne il rimbalzo. Ma Azimut continua il rally

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo aver rimbalzato in avvio, il settore bancario si affloscia e perde terreno, sul nervosismo che permane per la crisi finanziaria in Turchia. A farne di più le spese in queste ore è il titolo Unicredit che sta cedendo lo 0,92% a causa dell’esposizione dell’istituto di Piazza Gae Aulenti al Paese.

Tra gli altri player del comparto, cedono oltre 2 punti percentuali Banco BPM e Mediobanca, mentre UBI Banca e Intesa Sanpaolo arretrano di circa l’1%.

Tra i finanziari, non si arresta la corsa di Azimut che balza del 2,03% spinta da voci su un possibile interesse da parte di terzi.