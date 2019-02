Banche, prestiti in forte aumento a gennaio (Sistema CRIF)

editato in: da

(Teleborsa) – Prestiti privati in crescita del 12,1% a gennaio. E’ quanto emerge dai dati registrati sul Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF. Più in dettaglio, la crescita è stata sostenuta dai prestiti finalizzati (ad esempio acquisto auto o credito al consumo) che fanno segnare un +14,2%, mentre i prestiti personali consolidano la performance degli ultimi due anni con un +9,5%.

A gennaio è record anche per l’importo medio richiesto che sale a 9.673 euro (+3,2%), ai massimi degli ultimi 7 anni. In particolare, l’importo medio per i prestiti finalizzati si attesta a 6.943 euro (+9,8%) e per i prestiti personali a 13.182 euro (+0,4%).

Approfondendo l’analisi, il 57,8% delle richieste dei prestito finalizzato riguarda importi sotto 5 mila euro, mentre per la categoria dei prestiti personali, la classe più popolosa (29,4% del totale) è quella compresa nella fascia 10-20 mila euro.

Uno screening della durata conferma che la scadenza superiore ai 5 anni è quella più popolare (27,2% del totale), mentre i prestiti di durata inferiore ad un anno si riducono al 15,3%.