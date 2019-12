Banche, prestiti in aumento e raccolta obbligazionaria in attivo a ottobre

editato in: da

(Teleborsa) – Prestiti in crescita e sofferenze in riduzione per le banche italiane, che rivedono anche una raccolta obbligazionaria positiva per la prima volta da inizio 2012. E’ quanto emerge dal supplemento al bollettino di Bankitalia su “Moneta e banche”.

Sul fronte della raccolta, quella obbligazionaria ha fatto segnare un +1,1% ad ottobre, dopo il -0,6% di settembre. Continuano a crescere i depositi che evidenziano un +5,7% contro il +4% precedente.

Dal lato degli impieghi, i prestiti al settore privato chiudono ancora con un segno più: +0,3% ad ottobre dopo il +0,5% di settembre. In particolare i prestiti alle famiglie continuano a crescere a ritmo sostenuto (+2,4% dopo il +2,5% precedente), mentre i finanziamenti alle imprese sono diminuiti dell’1,4% (-1% a settembre).

Ancora passi avanti sulle sofferenze, che si riducono per effetto di operazioni di cartolarizzazione avvenute nell’ultimo anno. Ad ottobre sofferenze delle banche italiane risultavano in calo del 21,4% dopo il -21,7% registrato a settembre.